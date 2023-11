Wypadek na trasie Rakoniewice - Łąkie. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło około godziny 8:30. Na miejsce skierowano policjantów, strażaków KP PSP Grodzisk, druhów OSP Rakoniewice oraz zespół ratownictwa medycznego.

Jak relacjonuje asp. sztab. Tomasz Nowaczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, wszyscy uczestnicy zdarzenia opuścili pojazd o własnych siłach jeszcze przed przybyciem strażaków.

- 18-letnia kierująca pojazdem marki volkswagen na łuku nie dostosowała prędkości do warunków, samochód wypadł z drogi i dachował na pobliskim polu. Pojazdem podróżowały łącznie 3 osoby. Dwie z nich z podejrzeniami złamań trafiły do szpitala. Kierująca to mieszkanka gminy Rakoniewice, kobieta była trzeźwa