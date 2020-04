Złamali zakaz przemieszczania się. W czasie kontroli policjanci znaleźli narkotyki

We wtorek, 14 kwietnia policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu osobowego. 22-latek z gminy Grodzisk Wielkopolski wybrał się na wycieczkę do Rakoniewic. Towarzyszyła mu koleżanka. Jak wyjaśnia oficer prasowy KPP w Grodzisku, w żaden logiczny sposób nie potrafili wyjaśnić swojej wizyty w sąsiedniej gminie.

W trakcie kontroli policjanci ujawnili u mężczyzny woreczek z metaamfetaminą. 22-latek odpowie przed sądem za posiadanie narkotyków, noc spędził w policyjnej celi. Razem ze swoją koleżanką został również ukarany mandatami za złamanie zakazu przemieszczania się bez ważnego powodu.