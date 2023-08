Będzie remont drogi z Grodziska w kierunku Opalenicy. "Ale po co?" - pytają kierowcy

O tym, że kolejne modernizacje i remonty dróg są potrzebne, nikogo nie trzeba przekonywać. Ale w tym przypadku kierowcy mają wątpliwości. Planowany remont drogi z Grodziska w kierunku Opalenicy rodzi pytania o zasadność przeprowadzenia prac.

- Nie do końca rozumiem, po co będzie remontowana droga, która jest w dobrym stanie. Często tamtędy jeżdżę i nie ma tu problemu z nawierzchnią. A dróg, które wymagają napraw, jest o wiele więcej i są w zdecydowanie gorszym stanie

- pisze w wiadomości do redakcji jeden z naszych czytelników.

O komentarz poprosiliśmy starostę, bowiem drogą zarządza powiat grodziski.

- Nie zgadzam się z taką opinią. Droga od wielu lat jest obciążona ciężkim transportem, co spowodowało liczne uszkodzenia nawierzchni i zerwanie spójnej struktury jezdni. Jeśli spojrzymy na skrajnie zarówno po prawej, jak i po lewej stronie, bez trudu to dostrzeżemy. Remont przeprowadzimy w najbliższych miesiącach, ponieważ odłożenie go na później spowoduje dalsze szybko postępujące niszczenie drogi, które sprawi, że już niedługo będzie ona w stanie znaczącej dekapitalizacji, poważnie naruszona zostanie także podbudowa - co spowoduje znaczący wzrost kosztów jej odtworzenia i naprawy