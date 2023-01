Co czytają dzieci? Ranking najchętniej wypożyczanych książek z biblioteki w Grodzisku

Czytanie rozwija wyobraźnię, a wyobraźnia to mnóstwo pomysłów w młodej główce na zagospodarowanie wolnego czasu. Jak co roku Grodziska Biblioteka Publiczna przygotowała ranking dziesięciu najchętniej wypożyczanych i czytanych książek za ubiegły rok.

Jak poinformowała biblioteka, pierwsze miejsce na liście rankingowej najchętniej czytanych książek dla dzieci zajęła pełna humoru historia niezwykłej przyjaźni – przemądrzałego kota Wincentego z nieokrzesanym kundlem Kołtunem autorstwa Nicoli Colton pt. „Wincenty i Kołtun”.

- Dzieci bardzo chętnie wypożyczały też książki znanych serii książek Baby Shark, My Little Pony czy też Psi patrol z serii Opowieści na dobranoc. Co ciekawe na dziewiątym miejscu znalazła się jedyna książka z literatury popularni naukowej dla dzieci pt. Jak podróżują wirusy bakterie i inne zarazki (autor: Thom Rooke, Tony Trimmer) - czytamy w komunikacie.