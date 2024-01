Co czytają mieszkańcy Grodziska? TOP 10 książek wypożyczonych przez dorosłych w grodziskiej bibliotece w 2023 roku

Czytanie dla wielu osób, to doskonały sposób na wyciszenie się, relaks i odpoczynek od codzienności. Książki pomagają nie tylko w uczeniu się, ale przede wszystkim w rozwoju. Dzięki czytaniu nie tylko dowiadujemy się nowych rzeczy, ale przede wszystkim do pracy zaprzęgamy naszą wyobraźnię. Poza tym dzięki książkom możemy poznawać inne kultury, historię ludzi oraz rozmaitych miejsc.

Technologia nieubłaganie idzie do przodu, to jednak nie powód, aby tradycyjne książki, które od lat służą wiedzy poszły w odstawkę. Będąc w bibliotece można wyczuć swoisty klimat. Zapach książek, cisza i krzątający się pomiędzy regałami ludzie to nie wspomnienie, a rzeczywistość. A co wypożyczamy w bibliotece najchętniej?