Dobre wieści dla kierowców. Zakończył się remont ulicy Śliwkowej w Wielichowie

Informacje o dofinansowaniu inwestycji przekazano w kwietniu 2021 roku. Wśród tych zadań, które zakwalifikowały się do rządowego wsparcia, znalazła się między innymi budowa ulicy Śliwkowej w Wielichowie. Prace rozpoczęły się we wrześniu, a ich całkowita wartość to nieco ponad 2,4 miliona złotych.

Odbiór końcowy robót drogowych odbył się pod koniec grudnia. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 760 metrów. Na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Śliwkowej pojawiło się skrzyżowanie wyniesione z kostki brukowej, które jednocześnie pełni funkcję progu zwalniającego i zwiększa bezpieczeństwo pieszych.

Dodatkowo, na całej długości remontowanej nawierzchni wykonany został nowy chodnik. Przebudowana została również kanalizacja deszczowa i zjazdy w granicach pasa drogowego.

Wykonawcą inwestycji była firma CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryje 60 procent poniesionych kosztów inwestycji. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy Wielichowo.