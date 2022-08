Dożynki w Słocinie już w sobotę! Wieś zaprasza do wspólnej zabawy

Dożynki to święto, które pozwala rolnikom podziękować za plony i prosić o urodzaj w kolejnym roku. To też coroczna okazja do integracji mieszkańców całej wioski oraz fantastycznej zabawy do późnych godzin nocnych. W Słocinie dożynki odbędą się 27 sierpnia.

- Jak zawsze będzie dużo się działo! Będzie kolorowo, smacznie i koncertowo - zapowiada przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie, Zofia Bartkowiak.

Dożynkowe świętowanie rozpocznie tradycyjny korowód, który przejdzie ulicami Słocina.

- Ciekawostką będzie to, że nasi goście w korowodzie pojadą wozem drabiniastym. Kolejnym punktem programu będzie tradycyjne podzielenie chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów - zapowiada sołtys wsi, Katarzyna Lusina.

Intensywne przygotowania trwają. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich mają mnóstwo planów, by tegoroczne święto plonów było wyjątkowo atrakcyjne.