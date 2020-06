Gmina Rakoniewice. Trzy oferty po przetargu na remont odcinka DK32

Jak poinformowała nas Alina Cieślak, główny specjalista ds. komunikacji biura prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Poznań, na zadanie wpłynęły trzy oferty. - Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie czasu realizacji z 65 do 45 dni oraz zatrudnienie osoby bezrobotnej oraz ds. rozliczeń. Złożone oferty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym, co pozwoli na wybranie wykonawcy i zawarcie umowy – usłyszeliśmy.

Przypomnijmy o tym, że stan nawierzchni krajówki w Rostarzewie jest zły i najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie kompleksowego remontu, przekonywać nikogo nie było trzeba. Mówiło się na ten temat już od wielu lat. Przysłowiowym światełkiem w tunelu była właśnie informacja o planach modernizacji odcinka. Była to nadzieja szczególnie dla tych mieszkańców naszego regionu, którzy pokonują ten odcinek codziennie- np. dojeżdżając do pracy. Dziś niestety na nawierzchni wydać już upływ czasu. Główne z powodu ciężkich samochodów. Na całej długości trasy są pokaźnej głębokości koleiny i liczne ubytki w asfalcie . Kompleksowa modernizacja rozwiązałaby wszystkie problemy, z którymi borykają się kierowcy. I te problemy wkrótce mogą przestać istnieć – przynajmniej związane ze złym stanem drogi.

Modernizacja nie rozwiązuje jednak najważniejszego problemu. Mieszkańcy gminy Rakoniewice od lat czekają na budowę obwodnicy, która wyprowadzi ruch tranzytowy poza miejscowości leżące przy DK 32. Nadzieją miał być rządowy program „100 obwodnic”, ale Rakoniewice nie zostały w nim uwzględnione. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by plany obwodnicy przybliżały się do realizacji.

A przypomnijmy choćby zdarzenie sprzed kilkunastu miesięcy, gdy potężny tir uderzył w nocy w ścianę jednej z kamienic, uszkadzając m.in. przyłącze gazowe. Na szczęście wówczas w wypadku nikt nie zginął. Nie zmienia to faktu, że trasa krajowa w środku miejscowości jest dla mieszkańców tykającą bombą, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś się wydarzy.