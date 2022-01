Grodziscy policjanci apelują o pomoc dla kolegi, który uległ wypadkowi OPRAC.: Ania Borowiak

KPP Grodzisk

W sierpniu 2021 roku sierż. Karol Bąbelczyk, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, wracając po służbie do domu uległ bardzo poważnemu wypadkowi drogowemu. Teraz koledzy chcą wesprzeć go w walce o powrót do zdrowia i zwracają się z prośbą do wszystkich tych, którzy mogą pomóc policjantowi.