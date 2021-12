Grodzisk Wielkopolski: Kolędnicy wędrują od domu do domu. Śpiewają i składają najlepsze życzenia

Grodziscy kolędnicy kultywują dawne zwyczaje

Na kolędowanie, taką wieczorną wędrówkę od domu do domu, z występem, śpiewem oraz życzeniami wyruszają, gdy tylko zrobi się ciemno. Kolędnicy są oczekiwani przez wielu mieszkańców, chętnie przyjmowani oraz szczodrze obdarowywani.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kolędowanie było jedną z najpiękniejszych tradycji, radosnym i barwnym zwyczajem, niosącym domownikom świąteczno-noworoczne życzenia, które były przyjmowane jako pomyślna wróżba urodzaju i powodzenia w nadchodzącym roku. Widok kolędników to dzisiaj rzadkość. Grupa mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego postanowiła wrócić do tradycji i już od czterech lat ze śpiewem i najlepszymi życzeniami odwiedza swoich bliższych i nieco dalszych sąsiadów.

Kolędnicy wędrują od domu do domu i świątecznie pozdrawiają mieszkańców

Zwyczaj świątecznego odwiedzania domów przez przebierańców rozpoczął się już cztery lata temu. Jego pomysłodawcą był Filip Gulcz, a z akordeonem dołączył do niego Dariusz Łapacz. Do grona kolędników systematycznie włączali się w kolejnych latach Damian Daleszyński, Piotr Chwalisz i Bartosz Rajter-Szajek. I w takim składzie odwiedzali we wtorek, 28 grudnia, mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego, głównie tak zwanego "osiedla sportowego".