Już dziś rozpoczynają się Kamienieckie Dni Kultury! Co będzie się działo? Ania Borowiak

Będzie to dopiero trzecia edycja imprezy, ale śmiało można już powiedzieć, że Kamienieckie Dni Kultury to wydarzenie niezwykłe. To tu, jak nigdzie indziej, moc pomagania łączy się z fantastyczną zabawą. To właśnie w Kamieńcu niewielka, ale niezwykła załoga Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej udowadnia, że chcieć to móc, a rzeczy niemożliwe po prostu nie istnieją.