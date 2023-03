Już w sobotę premierowy pokaz filmu "Berło z brązu - symbol zmiany cywilizacyjnej"

Przy drodze z Kościana do Grodziska Wielkopolskiego widoczne są niepozorne pagórki, które stanowią jeden z najcenniejszych zabytków powiatu grodziskiego. To pozostałość cmentarzyska kurhanowego należącego do kultury unietyckiej z wczesnej epoki brązu. Od lat są przedmiotem badań prowadzonych przez naukowców i przyciągają turystów. Nie powinno zatem dziwić, że zainteresowały też twórców filmowych.

"Berło z brązu - symbol zmiany cywilizacyjnej" to najnowszy, fabularyzowany dokument Krzysztofa Paluszyńskiego

Berło znalezione w Łękach Małych stało się swoistym punktem wyjścia do ukazania historii ziem polskich sprzed czterech tysięcy lat. Autorzy produkcji opowiadają o kulturze unietyckiej, ale również o kulturze mogiłowej. Jako tło do scen fabularyzowanych wykorzystali Osadą Neolityczną w Kopcu na terenie województwa świętokrzyskiego i Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Sceny kręcono również w Krakowie, Kaliszu, Smoszewie i na Górze Zyndrama w Maszkowicach.