Klubowy piątek w Kamieńcu! To była noc pełna wrażeń Ania Borowiak

W piątek klubową imprezą pod hasłem "Gra o życie" rozpoczęły się tegoroczne Kamienieckie Dni Kultury. Czołówka polskich DJ-ów rozgrzewała publiczność do późnych godzin nocnych. Wieczór upłynął pod znakiem doskonałej zabawy, ale nie tylko. Była to niepowtarzalna okazja do tego, by wesprzeć Basię Górską i Wiktora Ratajczaka. A to dopiero początek, bo przed nami jeszcze dwa dni pełne atrakcji!