Kolejny bulwersujący akt wandalizmu w Grodzisku. Ktoś zniszczył drzewa

W Grodzisku Wielkopolskim niestety wciąż zdarzają się akty wandalizmu. Celem dewastatorów są najczęściej miejskie kwietniki, miejsca rekreacji pod chmurką lub parkowe kosze i ławki. Cóż, widać niektórym osobom brakuje kultury osobistej. Problem z poszanowaniem wspólnej własności mają niektórzy mieszkańcy miasta lub regionu, którzy, najczęściej w godzinach nocnych, niszczą to, co należy do wszystkich.

Tym razem nieznany sprawca dokonał zniszczenia dwóch drzew przy ulicy Wiśniowej. Musiał włożyć w to sporo siły, bo uszkodzone zostały nawet ochronne paliki ustawione przy roślinach.

Do zdarzenia, jak poinformował Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, doszło w piątek, 23 czerwca. Ratusz zaapelował do sprawcy, żeby samodzielnie zgłosił się do urzędników i odpowiedział za wyrządzone szkody.

Wandale, których tożsamość udaje się ustalić, obciążani są kosztami naprawy wyrządzonych szkód. Jeśli tak się jednak nie stanie, koszty tych napraw ponosimy my wszyscy, podatnicy. Dlatego jeśli widzimy akty wandalizmu, powinniśmy reagować i zapobiegać zniszczeniom. Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy że niszczone jest nasze wspólne dobro.

Każdy akt wandalizmu wzbudza rozgoryczenie. Monitoringiem przecież nie da się objąć poszczególnych zakątków miasta, aby oko „wielkiego brata” mogło działać prewencyjnie. Wszelkie zniszczenia należy zgłaszać funkcjonariuszom policji lub urzędnikom ratusza.