Mieszkańcy Wioski żegnają karnawał. Bery murzą na szczęście już od ponad 120 lat!

- To piękna tradycja i naprawdę cieszę się, że jest kontynuowana. W ubiegłym roku byłem dość mocno wymurzony. Gdy tylko rozmawiam ze znajomymi i mówię, że jadę do Wioski na Bery, to każdy dopytuje co to takiego jest. Mimo złej pogody widać, że mieszkańcy czekają przed swoimi domostwami i barwny korowód, który jest przepowiednią szczęścia, jest mile przyjmowany

– mówi Gerard Tomiak, burmistrz Rakoniewic.

W tym roku mieszkańców odwiedzają: Wojtek Kowala, Marek Korbas i Patryk Hantsch (konie), Tomasz Tadeusz, Radosław Hetmański i Tomasz Walkowiak (baby), Paweł Hejt (niedźwiedź), Filip Lepa (prowadzący niedźwiedzia), Mateusz Cylny (bocian), Szymon Tadeusz, Piotr Fornalski, Mateusz Hantsch i Damian Drygas (kominiarze), Marek Radny (diabeł), Dariusz Król (gospodarz), Przemysław Kozłowski (Niemen), Łukasz Ptak (policjant), Stanisław Marek, Krzysztof Wawrzyniak i Marcin Walkowiak (przewoźnicy), Ireneusz Lipowicz, Jerzy Hałas i Arkadiusz Gruszczyński (muzykanci) oraz Błażej Zwanzig i Krzysztof Hantsch (prowadzący).

Barwny korowód, złożony z około 20 osób, do późnych godzin popołudniowych będzie odwiedzać mieszkańców. Później, tradycyjnie już, odbędzie się zabawa taneczna.

Wiersz o tej niezwykłej tradycji napisała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wiosce, Krystyna Pilarska.

Wioska tradycją stoi od niepamiętnych lat.

A Bery zawsze z nami , bo to jest Wioski znak.

Kiedy to się zaczęło tego nikt nie pamięta,

ponoć sto lat minęło od początków tego ''święta''.

Dlaczego Bery? ktoś zapyta- tego też nie wiemy,

jednak ten zwyczaj wioskowy do dzisiaj kultywujemy.

W poniedziałkowy ranek, przed Popielcową Środą

korowód kolorowy wyrusza wiejską drogą.

Przez pola i bezdroża, czasem w deszczu i chłodzie

barwny korowód wędruje, by być w każdej zagrodzie.

Główną postacią jest niedżwiedz, ten futrzak ma najlepiej.

Nigdy nie jest mu zimno i tuli dziewczynę, by było mu cieplej.

Diabeł grożny jak to diabeł...biega, kusi, straszy, kłuje.

Rogi sterczą mu na głowie, no i z nikim nie żartuje,

Kominiarze cali w czerni, czarne twarze ,brudne ręce

''murzą'' sadzą napotkanych, nie darują żadnej dziewce.

Konie też wędrują z grupą... rżą, prychają, podskakują,

dzieci chętnie je głaskają i przytulać się próbują.

Jest policjant dość surowy..ważna postać w całej grupie

Wszystko musi być na medal, jak nie tańczy, no to tupie.

Z długim dziobem i nogami kroczy bocian zadumany.

Myśli sobie jak to będzie , gdy uwije gniazdo wszędzie?

Baby w chustach i spódnicach w nowe ciuchy wystrojone.

Nawet z ładnym makijażem! No i te usta czerwone!

Szefem grupy jest gospodarz, co każdego ma na oku,

kiedy coś mu nie pasuje to szturchańców nie żałuje.

Muzykanci głośna grupa na wesoło przygrywają,

swoim śpiewem i przytupem w tany wszystkich zapraszają.

Kiedy wieczór już zapada, choć zmęczeni i strudzeni

na mieszkańców, przebierańców czeka wiejska zabawa.

Tak to bywa w naszej Wiosce, gwarnie, szumnie i wesoło,

jest tradycja, są zwyczaje i niech tak już pozostanie.