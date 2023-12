Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Od miesiąca trwają prace rozbiórkowe przy ulicy Rakoniewickiej, które wzbudzają ciekawość mieszkańców. Udało nam się skontaktować z właścicielem terenu. Co powstanie w tym miejscu?

Czy policjant może zamienić się w Świętego Mikołaja? Okazuje się, że może! By nadchodzący świąteczny czas był wyjątkowy dla wszystkich, grodziscy policjanci zorganizowali zbiórkę prezentów dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim przyjmie w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. Właśnie ogłoszono nabór. Przed chętnymi do pracy w straży jednak długa droga. Muszą przejść kilkuetapowy proces kwalifikacyjny i pokonać konkurentów.

Koniec 2023 roku to wiele zmian w systemie ochrony zdrowia. Część z nich wejdzie w życie dopiero w nowym roku, ale są też takie, które zostały wprowadzone już w ostatnich miesiącach.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim to ważny dzień. W środę, 20 grudnia, oficjalnie przekazano nową karetkę i tomograf, które przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa pacjentów i zwiększą komfort pracy personelu.

Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim w środę, 20 grudnia, zorganizowali świąteczny kiermasz Zero Waste. Było to świetna lekcja dla młodzieży i dorosłych pokazująca, w jaki sposób nadać drugie życie starym przedmiotom.

We wtorek, 19 grudnia, o godzinie 17 w Szkole Podstawowej Numer 4 im. kpt. Józefa Rejdycha zaprezentowano jasełka. Młodzi aktorzy poruszyli całą publiczność. Podczas przygotowań do występu opanowali do perfekcji taniec, śpiew i wzorową grę aktorską.

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i wzajemnej pomocy. Jednak dla bezdomnych psów w przytuliskach to okres, który może być trudniejszy niż jakikolwiek inny. Warto się zastanowić, jak możemy pomóc czworonogom w mroźną zimę.