Przegląd prasy z tygodnia 10.09.2023. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

„Nad Niemnem” to lektura tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Do akcji tradycyjnie włączyło się Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim. Fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej czytano na ulicy Szerokiej.

Święto plonów to jeden z najpiękniejszych staropolskich obyczajów, który jest wpisany w tradycję polskiej wsi. W sobotę, 9 września, dożynki odbyły się w Albertowsku.

W niedzielę, 10 września, w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się kolejny Festyn przy Wiatraku. W programie znajdą się atrakcje dla całych rodzin. Sprawdźcie, co będzie się działo!

Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku blok przy Winnej 22A. Oficjalnego otwarcia budynku w postaci przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Marcin Wojciechowski oraz jedna z mieszkanek.

Równolegle z informacją o zmianie właściciela odcinka Konin- Świecko (francuski fundusz inwestycyjny Meridiam kupił udziały od należącej do Sebastiana Kulczyka grupy KI One) pojawił się… nowy cennik dla odcinka Konin-Nowy Tomyśl, który wejdzie w życie 11 września.

Wczoraj, 7 czerwca 2023 roku Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom "Łapa" znów interweniowała na terenie naszego powiatu. Skrajnie wyczerpany pies, w asyście policji, został przekazany do schroniska "Azorek". Właścicieli działki nie było na miejscu, nie odbierali też telefonów. Sprawa zostanie oficjalnie zgłoszona do prokuratury.

W czwartek, 7 września, na drodze krajowej numer 32 w Rakoniewicach doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego.

Liderem listy PiS w okręgu nr 38, tak zwanym pilskim jest obecny poseł tej partii – Krzysztof Czarnecki. Na karuzeli nazwisk są jednak niespodzianki. I to spore. Na liście nie ma na przykład obecnej poseł Marty Kubiak. Jest za to Zbigniew Ajchler, również poseł, ale niezrzeszony. Teraz będzie miał „trójkę”.

Życie seniora wcale nie musi być nudne. Może być za to pełne atrakcji i rozrywki. Wiedzą o tym seniorzy z Grodziska, z tutejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy, którzy chcą dołączyć do UTW, mają ku temu okazję. Trwa nabór nowych słuchaczy.

Działająca w Wielkopolsce Parowozownia Wolsztyn to ostatnia na świecie parowozownia, która obsługuje planowe przewozy pasażerskie trakcją parową. Po dziesięciu miesiącach przerwy znów można przejechać się pociągiem prowadzonym przez lokomotywę parową.

Od 8 września Grodziska Biblioteka Publiczna oferuje swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do szerokiej oferty e-booków i audiobooków na platformie Legimi. Czeka na was ponad 135 tysięcy tytułów nowości i bestsellerów!

To już wielopokoleniowa tradycja. Co roku, w pierwszą sobotę września, mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego wyruszają na pielgrzymi szlak, do grobu ojca Bernarda w Lubiniu.