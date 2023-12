Remonty dróg, hala sportowa, boiska. To plany powiatu grodziskiego na 2024 rok

Listę zaplanowanych do realizacji w 2024 roku inwestycji otwiera remont drogi Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk. Pierwszy etap zakłada przebudowę od skrzyżowania z ulicą Jabłoniową w Grodzisku do lasu, wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z ulicą Europejską do lasu. Kosztorysowa wartość inwestycji to blisko 9,5 miliona złotych. Na ten cel władze powiatu grodziskiego pozyskały blisko 7,5 miliona złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drugi etap to przebudowa drogi od lasu do wjazdu do Kąkolewa. Kosztorysowa wartość zadania to nieco ponad 20 milionów, a dofinansowanie ma sięgać blisko 16 milionów złotych. Wkład własny na te inwestycje zabezpieczą powiat grodziski i gmina Grodzisk.

Kolejnym zaplanowanym zadaniem jest przebudowa drogi Parzęczewo-Puszczykowo-Kotusz, na odcinku od Parzęczewa do końca miejscowości Puszczykowo. Wartość prac to ponad 15,5 miliona złotych. Dofinansowanie z RFRD to około 12,3 miliona. Pozostała kwota będzie pochodzić ze środków powiatu grodziskiego i gminy Kamieniec.