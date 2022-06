W Grodzisku Wielkopolskim odbyła się 41. Ogólnopolska Giełda Birofiliów

41 Ogólnopolska Giełda Birofilów w Grodzisku Wielkopolskim

W sobotę, 18 czerwca, w Grodziskiej Hali Sportowej po raz kolejny odbyło się spotkanie, na którym birofile mieli możliwość kupić, sprzedać oraz wymienić wszystko co dotyczy piwa i piwowarstwa. W godzinach od 8 do 13 miłośnicy browarnictwa mogli nabyć i obejrzeć setki prezentowanych przez wystawców pamiątek. W Grodzisku giełda organizowana jest od 1976 r. z kilkoma przerwami. Jest to jedna z najstarszych takich imprez w kraju.