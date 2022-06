W Kąkolewie wspólnie świętowano aż trzy okazje. Atrakcji było co niemiara!

Dzieci wraz z rodzicami wspólnie świętowały aż trzy okazje - Dzień Matki, Dzień Dziecka i nadchodzący Dzień Ojca. Najmłodsi zaprezentowali przygotowany na tę okazję krótki program artystyczny, a rodzice otrzymali upominki własnoręcznie wykonane przez ich pociechy.

Drugim punktem programu były konkurencje sportowe . Do rywalizacji stanęły zarówno dzieci, jak i rodzice. Zwieńczeniem spotkania było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Była to świetna okazja do integracji, a zabawy i uśmiechów nie brakowało aż do zakończenia świętowania.