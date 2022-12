W Karczewie znów powstaje niezwykła szopka bożonarodzeniowa. Od kiedy będzie można ją odwiedzać?

Intensywne prace związane z budową trwają już od sierpnia. To ogromne przedsięwzięcie, ale dzięki niemu na twarzach wielu dzieci w okresie świątecznym malują się uśmiechy. Państwo Leśniczak budują szopkę właśnie po to, by sprawić radość gościom, których w grudniu na ich posesji nie brakuje. W poprzednich latach zdarzały się takie dni, gdy przed ich domem ustawiały się kolejki. Nie bez powodu, bo to jedyne takie miejsce w naszej okolicy.