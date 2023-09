Wstrząsające nagrania z fermy. Firma mówi o manipulacji, Otwarte Klatki o zastraszaniu

- Stwierdziliśmy uchybienie polegające na braku ściółki w klatkach (...) Zwróciliśmy też uwagę, że bardzo dużo gniazd nie ma z przodu parawanów, a w środku wyściółki. Ponadto w dwóch kurnikach stwierdziliśmy zbyt krótką linię do karmienia ptaków oraz składowanie paliwa i paszy w pomieszczeniu ze środkami do dezynfekcji W związku z tym będzie wszczęte postępowanie administracyjne i wdane zostaną zalecenia, co i jak należy poprawić