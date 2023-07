Plebiscyt Pokaż Talent trwa. Wybieramy fotograficzne talenty powiatu grodziskiego. Sprawdź kto walczy o tytuł Talentu Roku 2023

- W dzisiejszych czasach każdy ma na koncie kilka wspaniałych ujęć - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji POKAŻ TALENT! - W wielu momentach chwytamy za smartfon, aby uwiecznić wyjątkowe chwile. Rozwój technologii pozwala nam robić coraz lepszej jakości zdjęcia. Dla bardzo wielu osób fotografowanie jest dziś pasją i hobby, które czasem pozwala nawet zarobić dodatkowe pieniądze. Dziś wszystkich, którzy lubią robić zdjęcia, zarówno amatorów, jak i bardziej profesjonalnych pasjonatów fotografii, zapraszamy do konkursu i do wspólnego stworzenia wyjątkowego albumu.

Weź udział w konkursie. Jak do niego przystąpić?

Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w serwisie konkursu. Swoje prace można przesyłać do 14 lipca, do 23.59.

Głosowanie będzie trwać do wtorku, 22 sierpnia do godz. 20:00.

Informacji udziela: Agnieszka Grzelka

tel. 502 499 776 (pon. - pt. w godz. 9-15)

e-mail: [email protected]