Wybory samorządowe 2024: zapraszamy na wieczór wyborczy

GODZINA 20:30

Do zamknięcia lokali wyborczych pozostało jeszcze 30 minut. To ostatni moment, by wziąć udział w głosowaniu.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, w tegorocznych wyborach samorządowych jest do obsadzenia 39 776 mandatów radnych gmin i miast, 6 230 radnych powiatów oraz 552 radnych sejmików wojewódzkich.

W wyborach samorządowych 2024 wybranych zostanie 1 548 wójtów gmin, 822 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast. O funkcje te ubiega się 6 689 osób.

Do głosowania uprawnionych jest dokładnie 29 037 073 osób, które mogą oddać głos w przydzielonym obwodzie głosowania, których jest niemal 31,5 tys. w całej Polsce.