Dożynki wiejskie w Łubnicy. Mieszkańcy znów zaskoczyli kreatywnością! Ania Borowiak

Po żniwach przyszedł moment na podziękowanie za plony. Jest to też coroczna okazja do integracji mieszkańców oraz fantastycznej zabawy. W sobotę, 20 sierpnia, świętowali mieszkańcy Łubnicy w gminie Wielichowo. I jak co roku zaskoczyli, bo barwny korowód, który przejechał ulicami wsi, znów zachwycił wszystkich!