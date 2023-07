Festyn rodzinny w Pruszkowie. Mieszkańcy świętują wygraną w turnieju

Pruszkowo, urocza, gościnna wieś, w sobotę, 22 lipca 2023 roku, przyciągnęła na festyn nie tylko lokalną społeczność, ale również gości m.in. z Dębska i Piotrowa. Przybyli też goście specjalni, Genowefa Feldgebel, przewodniczącą Rady Miejskiej w Wielichowie, Ewa Kasperska - zastępca burmistrza Wielichowa oraz Jan Rosolski, sołtysa Dębska. Powód do spotkania, prócz chęci do integracji i zabawy, był wspaniały.

Na festynie zapewnione były liczne atrakcje: od zakupu losów, dzięki którym kupujący mogli wygrać nagrody, po Koło Fortuny. Oprócz tego był DJ i przygotowany plac do tańczenia. Wszystko to uzupełniało smakowite jedzenie, przygotowane przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Festyn w Pruszkowie to znakomity przykład integracji lokalnej społeczności, co potwierdza fakt, że radość i gościnność to wartości, które zawsze przyciągną do siebie innych.