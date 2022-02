Gmina Granowo: Przejazd kolejowy zmienił kategorię. Zamontowano sygnalizator i rogatki

Na niestrzeżonym do niedawna przejeździe kolejowym w gminie Granowo ma być bezpieczniej. Torami przecinającymi drogę pociągi przejeżdżają w kierunku Wolsztyna i Poznania. Do tej pory w tym miejscu doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w tym tragicznego, w którym zginął 48-letni obywatel Białorusi.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe sukcesywnie zwiększa poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej – jednym z podejmowanych działań jest modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych. Skrzyżowanie toru kolejowego z drogą łączącą Granowo z Separowem zyskało lepsze zabezpieczenia: sygnalizację oraz rogatki.

- Urządzenia są włączane automatycznie – zbliżający się do przejazdu pociąg, dzięki czujnikom w torach, automatycznie uruchamia rogatki i sygnalizację. Po opuszczeniu przez skład „pola działania” urządzenia są niezwłocznie wyłączane - informuje Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.

Nowe zabezpieczenia nie powinny jednak usypiać naszej czujności. Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych.