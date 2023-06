Kolejne wakacje bez basenu w Grodzisku Wielkopolskim. Czy są szanse na to, by obiekt znów cieszył mieszkańców?

Plany zatem są. Dokumentacja jest. I tu pojawia się po raz kolejny pytanie, dlaczego nadal nic się nie dzieje w tej kwestii? Chodzi oczywiście o finanse. Najbardziej aktualny kosztorys opiewa na blisko 8 milionów złotych.

- Ciężko wygospodarować nam tak dużą kwotę z budżetu gminy na obiekt, który czynny będzie zaledwie dwa miesiące w roku. Poza tym wybudować to jedno, a utrzymać to drugie. Po wzroście cen nośników energii i pracy nie można nad tym przechodzić do porządku dziennego bez jakiejkolwiek refleksji. Koszt inwestycji jest wysoki, dlatego szukamy możliwości dofinansowania z zewnątrz. Wiem, że Grodzisk potrzebuje obiektu letniej rekreacji. Wcześniejsze zastępcze rozwiązania, takie jak np. kurtyny wodne w tym miejscu okazały się niewystarczające. Dlatego mieszkańcom trzeba zaoferować coś więcej – obiekt, który wyjdzie naprzeciw ich oczekiwaniom. A na to potrzebne są bardzo duże środki finansowe - kontynuował burmistrz Piotr Hojan