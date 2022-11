Mieszkańcy Słocina wspólnie świętowali Dzień Seniora Karolina Majchrzak

Wspólnie spędzone jesienne popołudnie z całą pewnością pozostanie w pamięci uczestników na długo. Jak to na imprezach w Słocinie bywa - nie brakowało pyszności na stołach oraz wspaniałej atmosfery. A to wszystko, by wspólnie celebrować Dzień Seniora.