Parafia w Konojadzie zaprasza na dożynki! Co w programie? Ania Borowiak

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Konojadzie zaprasza na coroczne święto plonów. Dożynki to święto, które pozwala rolnikom podziękować za plony i prosić o urodzaj w kolejnym roku. To też coroczna okazja do integracji mieszkańców całej wioski oraz fantastycznej zabawy.