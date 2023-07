Piknik Country Seniorów w Zdroju koło Grodziska: święto aktywności i moc atrakcji

- Piknik Country Seniorów to wspaniałe wydarzenie, cieszymy się, że udało nam się stworzyć wraz z pomocą sponsorów integracyjne spotkanie Seniorow z Grodziska z przyjaciółki z Pniew ,Opalenicy i Zbąszynia. Wracamy do tradycji takich spotkań po okresie pandemii. Pomagali nam w tym też oczywiście sami seniorzy. Stworzyli własne fotobudki, namalowali również piękne obrazy -

Piknik Country Seniorów to nie tylko impreza, ale przede wszystkim inicjatywa mająca na celu aktywizację seniorów i promowanie zdrowego stylu życia. Jest to dowód na to, że pomoc seniorom jest nie tylko potrzebna, ale także możliwa do realizacji na lokalnym poziomie. Dzięki wsparciu sponsorów, takich jak GPK i Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader oraz nieocenionej pomocy organizatorów - OPS, udało się stworzyć wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci uczestników.

powiedział Wiesław Kasprzak, dyrektor OSP.

Maria Salomon, reprezentująca Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej - Leader podkreśliła znaczenie takich inicjatyw dla aktywizacji seniorów:

- Seniorzy to grupa, która niewątpliwie potrzebuje wsparcia. Z naszej strony mogą zawsze polegać na gotowości do pomocy

- powiedziała. Wyraziła również swoje optymistyczne przekonanie, że to wyjątkowo dobrze zorganizowane wydarzenie stanie się coroczną tradycją nie tylko w Grodzisku, ale również w innych gminach.

Piknik Country Seniorów to więcej niż tylko impreza - to święto aktywności, wsparcia i siły społeczności. Jest to dowód na to, że każdy, niezależnie od wieku, może być aktywnym i ważnym członkiem lokalnego środowiska.

Podczas wydarzenia głos zabrał się prezes Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Andrzej Cichos zachwalając zdrowotne walory wody z naszych miejskich ujęć.

Kolejnym planowanym wydarzeniem dla seniorów jest "Letnia Scena Nieoczywista, taneczne rytmy dla seniorów". Zabawę poprowadzi DJ Damian, a na miejscu będzie dostępny catering z menu do odbioru wraz z zaproszeniem. Zapisy na to wydarzenie są prowadzone w CK Rondo i Promessie do 26 lipca 2023 roku. Impreza odbędzie się 29 lipca 2023 roku o godzinie 17:00 w grodziskiej Promessie. Jest to inicjatywa organizowana przez CK Rondo.