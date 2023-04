Prasówka 30.04.2023 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wiosna na dobre zagościła w Grodzisku Wielkopolskim, a dla pasjonatów fotografii to idealna okazja do wykonania kolejnych niezwykłych ujęć. Dzięki uprzejmości Marcina Chrósta możemy zaprosić dziś na kolejną wirtualną wycieczkę po naszym mieście widzianym z lotu ptaka.

Święto Pieczarki to jedno z najważniejszych wydarzeń naszego regionu. Co roku organizatorzy przygotowują dla jego uczestników mnóstwo atrakcji. W tym roku największa plenerowa impreza w Wielichowie nieco zmieni swoją formułę. Co będzie się działo?

Boisko to kolejne spełnione marzenie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie. Już w najbliższy weekend obiekt zostanie oficjalnie oddany do użytku. Cieszą się strażacy, ale powody do radości mają przede wszystkim dzieci, bo to z myślą o nich strażacy podjęli się tej inicjatywy. Druhowie zapraszają na oficjalne otwarcie boiska.

Kreator sztucznej inteligencji pokazał, jak planeta Ziemia wyglądałaby w filmach z serii Gwiezdnych Wojen. Nigdy nie była tam pokazana, więc warto zobaczyć te niezwykłe grafiki. Tym bardziej, że praktycznie każda z nich nadaje się na plakat lub obraz. Zobaczcie sami – nie tylko dla fanów Star Wars.