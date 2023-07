Prasówka 9.07.2023 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Znakowanie roweru nie uchroni w pełni użytkowników roweru przed kradzieżą. Pozwoli jednak na skuteczne odnalezienie prawowitego właściciela. Jest to także prewencyjne działanie przed złodziejami.

W Wielkopolsce co kilka dni pojawiają się nowe licytacje komornicze. Można na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w lipcu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

We wtorek, 4 lipca, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy byli poszukiwani przez sąd.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie m.in. dla powiatu grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego. Eksperci prognozują, że w najbliższy weekend nadciągnie do nas fala upałów.

W marcu tego roku burmistrz Rakoniewic zapowiedział, że gmina dołączy do realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu finansującego zabiegi in vitro. Porozumienie zostało już podpisane. - Bardzo się z tego cieszę - mówi Gerard Tomiak.

Remont ulicy Dominickiej w Boszkowie i Jeziornej w Dominicach zakończył się w terminie, choć do odbioru zadania jeszcze daleko. Brakuje jednej warstwy asfaltu na części drogi, ale komunikacja w szczycie sezonu letniego odbywa się bez żadnych zakłóceń. To jednak nie koniec zmian na głównej ulicy Boszkowa – Letniska.

Grupa 20. wyruszyła w środę, 5 lipca, na pielgrzymi szlak. Podczas wędrówki pokonają ponad 300 kilometrów. Ich celem jest Jasna Góra i znajdujący się tam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przed który niosą swoje intencje i podziękowania.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało strzeżenie drugiego stopnia dla całej Wielkopolski! Eksperci ostrzegają przed burzami, które nadciągają do województwa wielkopolskiego. Możliwe jest także gradobicie!

Zespół "Zgoda", który działa przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Kamieńcu, ma za sobą kolejne występy. Tym razem muzycy koncertowali w Kolsku i Długiem Starem.

W Boszkowie powstała nowa gminna plaża. Stworzono ją przy ulicy Dworcowej obok nowych apartamentowców. Jest piasek, toaleta i brakuje tylko tego co jest na plaży najważszniejsze – swobodnego dostępu do wody. Odsłoniętej linii brzegowej jest tam jedynie skrawek. Gmina chce to zmienić.