Zespół "Zgoda" wystąpił w Kolsku i Długiem Starem

W przedostatnią środę czerwca zespół śpiewaczy „Zgoda” wziął udział w „Spotkaniu z piosenką ludową i biesiadną” w Długiem Starem organizowanym przez Ośrodek Kultury w Święciechowie i zaprzyjaźnioną grupę „Razem Raźniej”. Oprócz muzyków z Kamieńca w wydarzeniu wzięły udział zespoły z kilku powiatów Wielkopolski.

- Śpiewaków czekało kolejne artystyczne wyzwanie – powrót do nieco zapomnianych ludowych melodii i pięknych tekstów oraz dokonanie wyboru i przygotowanie oryginalnych aranżacji. (...) Zespół „Zgoda” pod kierownictwem muzycznym pana Wojtka Pawlewskiego ponownie wyróżnił się ciekawym repertuarem oraz pozytywną energią, którą „zarażał” współbiesiadników

- relacjonuje dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu i jednocześnie opiekun artystyczny "Zgody", Małgorzata Stachowiak.

Tym razem zespół "Zgoda" zaprezentował następujące utwory: „Narzucę płaszcz”, „Indonezja” oraz „Tyrolskie tango”.

- Występ grupy wokalnej z Kamieńca spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i został nagrodzony gromkimi brawami. Panowie w ludowych strojach oczarowali publiczność pięknymi tenorami i pozytywną energią, panie nienagannymi altami nie ustępowały kolegom ani na krok. Artystyczne sukcesy „ Zgody” to powód do radości i satysfakcji z możliwości promocji gminy Kamieniec, działalności CKiBP i twórczej pracy opiekunów zespołu. Prezentacjom na scenie towarzyszyła dobra zabawa, wspólne tańce i ludowe śpiewanie. Żal było opuszczać to urokliwe miejsce, toteż rozstaniu zespołów towarzyszyła wymiana kontaktów artystycznych