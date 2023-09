Prezes zakładu komunalnego odwołany. "Zabrakło dobrych relacji międzyludzkich"

Marcin Burzyński pełnił funkcję prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Rakoniewicach przez około dwa lata. Wcześniej pracował w tutejszym urzędzie gminy. W środę, 13 września, został odwołany ze skutkiem natychmiastowym funkcji prezesa ZUK-u. Wniosek w tej sprawie do rady nadzorczej złożył burmistrz Rakoniewic, Gerard Tomiak. Zapytaliśmy go o powody tej decyzji.

- W tych obszarach, na które ja kładę większe akcenty, mieliśmy zupełnie inne podejście. W gąszczu przepisów i paragrafów zabrakło miejsca dla człowieka. Jedyny zarzut jest taki, że w tych aspektach, które są dla mnie ważne, pan prezes się nie sprawdził i nie jestem zadowolony z jego pracy. W wielu kwestiach powinien być bardziej elastyczny, a nie był

- mówi Gerard Tomiak.

I dodaje: - Mam o nim bardzo dobre zdanie, sam ściągnąłem go do Rakoniewic. Jako pracownik urzędu radził sobie bardzo dobrze, natomiast na stanowisku prezesa ZUK-u już nie. Gmina Rakoniewice to bardzo małe środowisko, którego pan Burzyński ewidentnie nie czuł. Tego nie da się nauczyć. Potrzebna jest nam osoba stąd, która czuje ten element lokalności, który jest dla mnie bardzo ważny.