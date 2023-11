Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim?

Przez Grodzisk Wielkopolski przeszedł rozśpiewany korowód Wszystkich Świętych. To alternatywa dla tych, którzy nie obchodzą Halloween. Ze śpiewem na ustach młodzi i starsi mieszkańcy chcieli zwrócić uwagę na postaci świętych i błogosławionych, których życie i czyny są przykładem do naśladowania w codzienności.

Przysięga wojskowa to szczególny akt rozpoczynający żołnierskie życie każdego rekruta. W sobotę 28 października na rynku w Śremie rotę przysięgi wojskowej wygłosiło ponad setka żołnierzy. Jak zapowiadają przedstawiciele 6. batalionu chemicznego Sił Powietrznych w Śremie, to nie ostatnia przysięga na pl. 20 Października w tym roku. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia przysięgę w Śremie złożą kolejni kandydaci na żołnierzy.

W przeciągu kilkunastu minut strażacy odebrali dwa zgłoszenia o pożarach stogów, do których doszło w bardzo bliskiej odległości. - Nikogo za rękę nie złapaliśmy, ale z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że to nie był przypadek - mówi bryg. Marcin Nowak z KP PSP Grodzisk.

Postawą godną naśladowania wykazali się uczestnicy ruchu drogowego, którzy doprowadzili do ujęcia kompletnie pijanej kobiety. 30-latka została zatrzymana i przekazana policjantom. Badanie trzeźwości wykazało, że miała w organizmie blisko 3 promile alkoholu.

Gmina Rakoniewice od kilku lat przymierza się do budowy basenu. Teraz sprawy nabiorą tempa. Samorząd ma otrzymać na ten cel dofinansowanie w wysokości blisko 8 milionów złotych. Burmistrz Gerard Tomiak nie kryje radości i mówi wprost, że ta inwestycja to kolejne potwierdzenie, że gmina Rakoniewice "to dobre miejsce do życia".