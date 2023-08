Słocin świętuje dożynki: rolnicy dziękują za plony, a mieszkańcy bawią się przy muzyce

W sercu lata, Słocin stał się dzisiaj miejscem wyjątkowego świętowania. Tradycyjne dożynki przyciągnęły nie tylko miejscowych, ale również gości z okolicy. Rolnicy dumnie prezentowali wyniki swoich miesięcznych trudów, dziękując Matce Naturze za obfite plony i z nadzieją patrząc w przyszłość.

Uroczystości rozpoczęły się od malowniczego przemarszu, który miał swój początek o 16:45 przy historycznej kaplicy w centrum Słociny. Dokładnie o 17:00 korowód, w którym uczestniczyły osoby w tradycyjnych strojach, przeszedł głównymi ulicami miejscowości, ukazując mieszkańcom i gościom bogactwo lokalnej kultury i tradycji.

Gdy słońce zaczęło powoli opadać ku horyzontowi, o godzinie 18:00, główna scena wypełniła się muzyką. Zespół Zdrojowanie swoim występem porwał publiczność, a kabaret "To my" w wykonaniu charyzmatycznych pań z Koła Gospodyń Wiejskich, dostarczył mnóstwo śmiechu i radości. Gdy oficjalna część dożynek dobiegła końca, rytmiczne dźwięki płynące od DJ Maco ER rozbrzmiewały w powietrzu, prowadząc mieszkańców w taneczny wir aż do późnych godzin nocnych.