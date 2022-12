Świąteczne jarmarki w Grodzisku i Granowie już w ten weekend!

Gmina Grodzisk Wielkopolski:

Na Starym Rynku znów będziemy mogli poczuć, że ten wyjątkowy czas w roku zbliża się wielkimi krokami. Świąteczne ozdoby i dekoracje, wyroby lokalnych twórców, a do tego grzaniec i świąteczna muzyka w tle. Wydarzenie zaplanowano w dniach od 10 do 11 grudnia. W sobotę jarmark potrwa od godziny 10 do 18. O godzinie 12 rozpocznie się blok występów artystycznych sekcji działających przy Centrum Kultury. W godzinach od 13 do 17 w namiocie profilaktycznym przygotowanym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odbędą się animacje i zabawy. Będzie można też skorzystać z konsultacji dotyczących różnych uzależnień. O 15:30 rozpoczną się animacje dla dzieci z elfami, a punktualnie o godzinie 17 na Starym Rynku rozbłyśnie choinka.

W niedzielę jarmark potrwa od 10 do 16. O godzinie 11 rozpocznie się przemarsz Grodziskiej Orkiestry Dętej, która pół godziny później rozpocznie na Starym Rynku swój koncert.