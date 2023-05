Święto Pieczarki trwa! Na początek turniej sołectw, a przed nami wiele atrakcji!

Główna część tegorocznego Święta Pieczarki przypadnie na niedzielę, 28 maja. Niezmiennie zorganizowany zostanie kolejny konkurs kulinarny z pieczarką w roli głównej. To jeden z tych punktów programu, bez którego świętowanie w Wielichowie trudno sobie wyobrazić.

W sobotę Święto Pieczarki rozpoczęło się o godzinie 15 turniejem sołectw. Reprezentacje mieszkańców poszczególnych wsi wzięły udział w konkurencjach, które weryfikowały nie tylko szybkość i precyzję, ale również umiejętność współpracy w zespole. Na zawodników czekały między innymi wyzwania takie jak rzut kaloszem, slalom w „alkogoglach” czy wbijanie gwoździ. Wszystkie drużyny poradziły sobie rewelacyjnie i otrzymały nagrody, ale podium należało do Pruszkowa. Drugie miejsce zajęli mieszkańcy Ziemina, a trzecie Piotrowa Wielkiego.

Konkurs kulinarny rozpocznie się o godzinie 15. O tej samej porze na scenie rozpoczną się występy lokalnych artystów - zaprezentują się Cheerleaderki 40 plus "Jak nie my to kto", Ludowy Zespół Śpiewaczy "Wilkowianie", uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielichowie, uczestnicy studia piosenki i sekcji tanecznych działających przy CK oraz DJ Matrix.

O 19:30 zaplanowano koncert zespołu Wakacyjni. Gwiazdą tegorocznego Święta Pieczarki będzie zespół Classic, który od ponad 31 lat działa prężnie w branży disco polo. Ich najbardziej znane utwory, które nucą pokolenia Polaków, to m.in. „Ja dla Ciebie Ty dla mnie”, „Jolka, Jolka” oraz „Hej czy Ty wiesz”.