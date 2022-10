Taniec liniowy, kowbojskie kapelusze i mnóstwo dobrej zabawy! Panie z kół gospodyń wiejskich bawiły się na imprezie w stylu country!

Panie z kół gospodyń wiejskich bawiły się na imprezie w stylu country!

Pomysłów i energii do działania aktywnym kobietom z terenu całej gminy można tylko pozazdrościć. Panie nie szczędzą sił i starań, by nieustannie zaskakiwać społeczność lokalną. I trzeba przyznać - wychodzi im to znakomicie! Tym razem zorganizowały kolejną imprezę integracyjną, ale nie byle jaką! Przebrania, muzyka, a nawet pyszności, które zagościły na stołach – wszystko nawiązywało do motywu przewodniego spotkania.

Biesiada w stylu country zgromadziła przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z całej gminy Grodzisk Wielkopolski. Goście niejednokrotnie przecierali oczy ze zdumienia i... zachwytu! Panie w kowbojskich kapeluszach, kraciastych koszulach, do tego frędzle, falbany i kowbojki – ich pomysłowe stylizacje bez dwóch zdań idealnie wpisały się w klimat imprezy.

Do wspólnej zabawy panie porwał znany już doskonale większości duet Taryfa Nocna w składzie Adam Andrzejewski i Dariusz Łapacz. To dzięki nim wigwam w Zdroju wypełnił się dźwiękami największych przebojów, a panie tańcząc na kowbojską nutę szalały na parkiecie. Trzeba przyznać, że energią śmiało mogłyby obdzielić pół powiatu!