Targowisko różności znów zagości w Grodzisku Wielkopolskim. Urząd Miejski zaprasza do udziału w Pchlim Targu

Wszyscy chętni, którzy mają w domu niepotrzebne, ale nadające się do użytku przez kogoś innego przedmioty, powinni ucieszyć się z tego wydarzenia. Pchli targ to niecodzienne targowisko różności, na którym kupujący potrafią odnaleźć prawdziwe perełki.

Tradycje „pchlego bazaru” sięgają XVII wieku. Swój początek miały na przedmieściach Paryża. Tym razem z przedmieścia Paryża, pchli targ znów przeniesie się do Grodziska Wielkopolskiego. Targowisko odbywa się według zasad kup-sprzedaj-wymień, co zapewnia obopólne korzyści zarówno dla wystawienników, jak i odwiedzających bazary.

Pchli Targ odbędzie się 28 maja w godzinach od 10 do 14 na grodziskim Starym Rynku. Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do 23 maja. Ustawianie stoisk przez wystawców jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić zamieszczony na stronie urzędu kwestionariusz i przesłać go na adres [email protected]

Będzie to to wyjątkowa okazja, by sprzedać lub oddać niepotrzebne przedmioty, nadając im drugie życie i nową historię.