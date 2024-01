Tygodniowy przegląd prasy 14.01.2024: Grodzisk Wielkopolski, 7.01-13.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Zespół Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk to jeden z najbardziej znanych ambasadorów naszego miasta. Dla zespołu będzie to rok szczególny, bowiem będzie świętować jubileusz 25-lecia.

W piątek, 12 stycznia o godzinie 16:30 doszło do tragicznego wypadku pomiędzy miejscowościami Dąbrówka Leśna, a Lipa pod Obornikami Wielkopolskimi. W zderzeniu brały udział 2 samochody. Dwie osoby nie żyją.

Na licytacjach komorniczych bez problemu można znaleźć domy w stosunkowo niskich cenach, ale za to w dobrym stanie technicznym. Takie rozwiązanie powinny wziąć pod uwagę osoby, które poszukują nowego miejsca zamieszkania, ale ich budżet jest dość ograniczony. Ile kosztują wystawione na licytacje nieruchomości? Sprawdź naszą galerię, w której prezentujemy najciekawsze oferty w Wielkopolsce.

Od dnia, gdy fragment ściany budynku dawnego browaru runął na chodnik, minęły ponad 3 tygodnie. Teren nadal zabezpieczony jest barierkami, a bryła nie została usunięta z chodnika. Konserwator zabytków przekazał nam, że właściciel obiektu nie wykonuje prac mu nakazanych i sprawa zakończy się grzywną.

Zabytkowa forteca pochodzi z VIII wieku p.n.e. Usytuowana jest niedaleko Kościana w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

W czwartkowym wypadku w Odolanowie zginął 28-letni Radosław z Sulmierzyc. Jak się okazało, jechał on do Ostrowa Wlkp., żeby odebrać swoją partnerkę i nowonarodzonego przed tygodniem synka. Niestety los chciał inaczej. Drugą z ofiar śmiertelnych był jego 19-letni kolega. Przyjaciele Radosława nie pozostali obojętni na krzywdę i postanowili zorganizować zbiórkę, by wesprzeć osieroconą rodzinę 28-latka.