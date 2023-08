W sobotę, 2 września, odbędzie się w Rakoniewicach piknik "Pożegnanie wakacji" z atrakcjami przy OSP!

Spotkanie odbędzie się w godzinach 14:00-20:00 na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach. To miejsce na ten jeden dzień zamieni się w centrum wakacyjnej rozrywki.

Jeśli poczujecie głód czy pragnienie, na miejscu będzie działać kawiarenka z przekąskami i napojami. W tle będzie grała muzyka, tworząc wakacyjny nastrój, a wieczorem rozpalone zostanie ognisko, przy którym wszyscy będą mogli upiec kiełbaski.

Nie przegapcie tej okazji, by pożegnać lato w wyjątkowy sposób! Zapraszamy do Rakoniewic. Do zobaczenia!