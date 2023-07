Dni Światowego Folkloru: Magiczne spotkanie kultur z całego świata w Grodzisku Wielkopolskim

Przeżyj niezwykłe chwile pełne tradycji, tańca i muzyki podczas Dni Światowego Folkloru, które odbędą się w Grodzisku Wielkopolskim. To wyjątkowe wydarzenie przyciąga artystów z różnych zakątków świata, prezentujących bogactwo kultur i folkloru swoich narodów. W dniach 13-14 sierpnia 2023 roku czekają nas niezapomniane koncerty i warsztaty taneczne, które dostarczą nie tylko rozrywki, ale także wiedzy o różnorodności ludowych tradycji.

Oto, co w programie. 13 sierpnia na scenie pojawi się znakomita kapela ze Słowacji - Ľudová hudba Stana Baláža. W ich twórczości wyróżnia się wszystko to, co stanowi o wyjątkowości muzyki i folkloru Słowacji. Grający na skrzypcach, altówce sekund, akordeonie, kontrabasie i cymbałach muzycy wraz z trzema solistkami śpiewającymi są prawdziwymi profesjonalistami. Ich aranżacje błyskotliwie oddają to, co najlepsze w tradycyjnej, pełnej temperamentu muzyce ludowej Słowacji. To niezwykłe połączenie różnorodnych wpływów kulturowych takich jak rusińskie, polskie, góralskie, węgierskie, niemieckie, żydowskie i cygańskie, nadaje słowackiej muzyce ludowej niepowtarzalnego charakteru i kolorytu. Nie przegapcie tego koncertu, który odbędzie się 13 sierpnia o godzinie 19 na Starym Rynku w Grodzisku Wielkopolskim.