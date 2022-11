Granowskie Marcinki 2022. Uroczyste rozpoczęcie trzydniowego święta gminy i parafii

104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Co roku 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. To jedno z najważniejszych świąt państwowych. Ten szczególny dzień przypomina Polakom o trudnej drodze do wolności. Z tej okazji odprawiane są msze święte w intencjach naszej Ojczyzny oraz uroczystości upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.