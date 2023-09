Jubileusz Stowarzyszenia "Złota Jesień" w Rakoniewicach

- W sercu każdej wspólnoty bije puls jej członków — pełen determinacji, pasji i solidarności. To właśnie zaangażowanie i wzajemne wsparcie tworzą mosty między pokoleniami, ukazując nam, że piękno życia nie jest tylko zarezerwowane dla młodości. W każdym wieku, w każdym jego etapie, odkrywamy głębokie znaczenie, radość i niezliczone okazje do nauki i wzrostu.

Po oficjalnej części przyszedł czas na celebrację w mniej formalnej atmosferze. Goście zostali poczęstowani lampką szampana oraz tortem jubileuszowym, upominkiem od burmistrza Rakoniewic. Wieczór zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.

To wydarzenie stanowiło nie tylko okazję do świętowania 20 lat istnienia stowarzyszenia, ale również do podziękowania wszystkim tym, którzy przez te lata przyczyniali się do jego działalności i rozwoju. Stowarzyszenie "Złota Jesień" w Rakoniewicach to dowód na to, że działania na rzecz społeczności lokalnej przynoszą wymierne korzyści i tworzą trwałe więzi między mieszkańcami.