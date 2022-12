Osoby niepełnosprawne tworzą świąteczne ozdoby. Szukasz pomysłu na prezent? Manufaktura warsztatów zaprasza!

Unikatowe stroiki, choinki i wianki, a wszystko robione jest ręcznie. Te cudowne ozdoby wykonują osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim i terapeuci. Ich rękodzieła zachwycają misternością i dokładnością wykonywanych wzorów.

Podopieczni warsztatów świąteczny klimat w taki sposób tworzą już od 2004 roku. W budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Zbąszyńskiej trwa wystawa, na której można obejrzeć stworzone przez uczestników dekoracje bożonarodzeniowe i wybrać coś, co ozdobi nasz dom lub stanie się prezentem dla kogoś bliskiego. Wszystkie środki, które zostaną pozyskane przy okazji kiermaszu, zostaną przeznaczone na wsparcie integracji uczestników.

Wszystkich, którzy poszukują unikalnych ozdób, zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej warsztatowej manufaktury. Można to zrobić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 14, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z terapeutami: 667 871 717.