Październik 2023 w Grodzisku Wielkopolskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nowe miejsce integracji oficjalnie otwarte! Druhowie z Grąblewa zrealizowali kolejny projekt”?

Przegląd września 2023 w Grodzisku Wielkopolskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe miejsce integracji oficjalnie otwarte! Druhowie z Grąblewa zrealizowali kolejny projekt To kolejny projekt, który w tym roku zrealizowali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Grąblewa. Na terenie za remizą powstało nowe miejsce integracji, z którego będą mogli korzystać nie tylko strażacy, ale również mieszkańcy. 📢 Wielka przygoda maluchów, czyli nocowanie w Przedszkolu Krasnala Hałabały Noc spędzona w przedszkolu to wielka atrakcja, ale też okazja do kształtowania samodzielności. Przede wszystkim to jednak dobra zabawa, o czym przekonały się dzieci z grup „Żuczki” oraz „Sowy". 📢 Spodnie cygaretki to modna część kobiecej garderoby. Zobacz, jak je stylizuje Agata Kornhauser-Duda. Jej nogi prezentują się obłędnie Agata Kornhauser-Duda pokazała się w modnych spodniach. Białe cygaretki, które kończą się nad kostką to idealna propozycja biznesowej stylizacji, która wpłynie na twój wizerunek i optycznie wydłuży nogi.

Prasówka październik Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Grodziska Wielkopolskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowi funkcjonariusze w szeregach wielkopolskiej policji. Ślubowanie złożyło 40 policjantek i policjantów Szeregi wielkopolskiej policji zasili 40 nowych policjantek i policjantów. Rekruci zanim trafią do służby, odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, dzięki któremu zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności.

📢 Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Wielkopolskim We wtorek, 26 września, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczął kolejny rok akademicki. W najbliższych miesiącach seniorzy będą tu rozwijać swoje pasje, talenty i poszerzać wiedzę.

📢 Wpadli z narkotykami. Podczas próby ucieczki 24-latek uszkodził radiowóz 24-letni mieszkaniec Wielichowa i 18-letnia mieszkanka Wolsztyna najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. To efekt policyjnej kontroli, podczas której wpadli z narkotykami. Młody mężczyzna podczas ucieczki uszkodził radiowóz. 📢 Mama niepełnosprawnego dziecka ponad rok walczyła w sprawie dowozu syna do szkoły Ta batalia trwała ponad rok. Moje dziecko powinno uczęszczać do szkoły specjalnej, bo tak wynika z orzeczenia. Burmistrz jednak do tej pory nie chciała wywiązać się ze swojego obowiązku i odmawiała organizacji dowozu - mówi Ewelina Bendowska, mama niepełnosprawnego Patryka. Burmistrz Wielichowa powiedziała, że w tej sprawie zabrakło pewnych zasad współżycia społecznego. Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę, 27 września, padły jednak konkretne deklaracje.

📢 Pani Teresa Utracik świętowała jubileusz 90. urodzin! Wieloletnią tradycją w gminie Wielichowo jest wizyta władz u dostojnych jubilatów. Nie inaczej mogło być tym razem, gdy swoje 90. urodziny obchodziła pani Teresa Utracik, mieszkanka Śniat. 📢 To będzie bardzo smaczna impreza! Przed nami święto miodu, ziół i innych darów ziemi To będzie jedno z najsmaczniejszych wydarzeń w powiecie grodziskim. Już w niedzielę, 8 października, w Kotuszu (gmina Kamieniec) spotkają się miłośnicy miodu, ziół i innych darów ziemi na dedykowanej im imprezie. 📢 X Spotkanie Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych w Kamieńcu W sobotnie popołudnie, 23 września, w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu odbyło się jubileuszowe, X Spotkanie Zespołów Śpiewaczych i Muzycznych pod nazwą „A mnie jest szkoda lata…”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu.

📢 Kiedy zbierać pigwę i pigwowca? Jakie owoce są najlepsze na przetwory z pigwy. Pigwa a pigwowiec: jak je odróżnić? Pigwa i pigwowiec są idealne owoce do przygotowania nalewek, syropów i soków. Sprawdzają się także jako dodatek do deserów, sałatek czy pieczonego mięsa. Warto wiedzieć, że owoce pigwy pochłaniają nieprzyjemne zapachy i warto stosować je jako ekologiczne odświeżacze powietrza. Podpowiadamy, kiedy powinno się zbierać pigwę oraz pigwowca i które owoce są najlepsze do zrobienia przetworów na zimę. 📢 Nasza Dyskobolia pokonała Leśnik Margonin. Kolejne 3 punkty na koncie biało-zielonych W sobotę, 23 września, Nasza Dyskobolia po zaciętym spotkaniu pokonała Leśnik Margonin 2:0. 📢 Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Snowidowie W sobotę, 23 września, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Snowidowie świętowały 50-lecie swojej organizacji. Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień i gratulacji, a także najlepszych życzeń na dalsze lata działalności.

📢 Romantyczne dworki i pałace na sprzedaż w Wielkopolsce. Wyremontuj i żyj jak bohater powieści! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych pałaców i dworków na sprzedaż. Część z nich jest gotowa do zamieszkania, inne wymagają remontu. Wszystkie łączy jedno - mają ponad 100-letnią historię. Wprowadzając się do takiej rezydencji, możemy się poczuć jak bohater XVIII lub XIX-wiecznej powieści! Część z nich nadaje się także do prowadzenia działalności. Zobacz, jakie nieruchomości są dostępne na sprzedaż w Wielkopolsce. 📢 Jubileusz Stowarzyszenia "Złota Jesień" w Rakoniewicach W sobotę, 23 września, Stowarzyszenie "Złota Jesień" świętowało jubileusz 20-lecia. Znaczenie organizacji dla społeczności lokalnej podkreślano podczas uroczystości, która odbyła się w Zajeździe u Bogdana. 📢 Pędzili w terenie zabudowanym. Słono zapłacili za „ciężką nogę” Za przekroczenie prędkości o 51 km/h zgodnie z taryfikatorem grozi 1500 złotych mandatu. Kierowca, który złamie taki przepis w obszarze zabudowanym musi się liczyć z utratą prawa jazdy na trzy miesiące. Z takimi konsekwencjami spotkało kolejnych dwóch kierowców.

