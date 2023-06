Piątkowy wieczór Piwobrania należał do młodzieży! Na scenie wystąpili Shymczyk, Qbik i Guzior

Co jeszcze będzie się działo? W sobotę o godzinie 17 na scenie zaprezentują się laureaci Festiwalu Polskiej Piosenki Filmowej. Kolejnym punktem programu będzie występ Damiana Holeckiego, po którym zaplanowano koncert zespołu Jambo Africa. O godzinie 22 na scenie wystąpi gwiazda tegorocznego Piwobrania - zespół Enej, który wykonuje muzykę z pogranicza m.in. folku, rocka i ska. Czerpie inspiracje z kultury ukraińskiej ze względu na korzenie części zespołu. W 2011 roku Enej wygrał popularny talent show - Must Be The Music. W Grodzisku z pewnością będziemy mogli usłyszeć utwory takie jak "Skrzydlate Ręce", "Radio Hello", "Tak Smakuje Życie", "Lili", czy "Symetryczno Liryczna". To jeszcze nie koniec, bo po koncercie odbędzie się potańcówka.