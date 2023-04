Prasówka 16.04.2023 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Od lat mieszkańcy powiatu grodziskiego czekają na powstanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 308 Grodzisk – Lasówki-Biała Wieś. I nie ma co się dziwić, bo na tak ruchliwej trasie budowa ścieżki wydaje się konieczna. Kiedy zatem to nastąpi?

Wracamy do tematu problemów z segregacją śmieci w budynkach wielorodzinnych, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku. Miesiąc temu prezes SM zapowiadał, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to możliwe są podwyżki. Czy do tego ostatecznie dojdzie?

W środę, 12 kwietnia w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Aż 7 zespołów zaprezentowało swoje ciekawe oraz oryginalne taneczne choreografie. Uczestnicy pokazali, że taniec nie ma barier i jest on nie tylko rozrywką i pasją, ale także dla wielu osób formą terapii.

Ministerstwo Zdrowia od dłuższego czasu mówiło o uregulowaniu zasad wystawiania e-recept i przeprowadzania teleporad lekarskich. Według najnowszych planów rządu i resortu zdrowia, lekarze nie będą mogli już przepisywać wszystkich leków na e-recepty, a konsultacja pacjenta z lekarzem ma być rozszerzona.